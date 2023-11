“Soy como Rocky IV, no me van a doblar”, responde Xóchitl Gálvez a Sheinbaum y Mario Delgado

noviembre 4, 2023

Ofrece dialogar con diputados panistas que se aliaron a Morena para ratificar a nuevo auditor para Michoacán

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Luego de que este sábado algunos diputados locales del Partido Acción en Michoacán “reventaren” la reunión que sostendrían este sábado con la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, la también coordinadora del Frente Amplio por México reiteró que las diferencias, incluso dentro de su movimiento, no le espantan.

Al ser consultada sobre esta cancelación, la legisladora sostuvo que ella también en el Senado ha votado diferente al PAN en varias cuestiones y no por eso se debe de pensar que ya no comulga con el partido.

Ofreció platicar con los diputados blanquiazules en el estado, así como los que se aliaron hace días con Morena para nombrar a Marco Antonio Bravo Pantoja como el nuevo auditor del estado, muy cercano a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien salió del cargo y está inhabilitado por participar en una supuesta red de corrupción.

“Mira, yo no conozco el caso con detalle. Hablaré… Por eso, a ver, voy a hablar con ellos cuál es su caso. ¿Por qué votaron? Tienen derecho a explicarme. Tengo derecho a escuchar al PRI. ¿No? Voy a escuchar a todos. Claro que sí”. Indicó.

Previo a un encuentro – mitin que sostuvo con los blanquiazules en el centro de Morelia, Gálvez Ruiz le respondió al líder de Morena, Mario Delgado, a quien a la víspera consideró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la eximió de investigar el supuesto plagio de su tesis de ingeniería porque “es tapadera” de la aspirante presidencial panista.

“Yo por eso dije, miren, si la UNAM encuentra algo, yo vuelvo a hacer otro proyecto. La experiencia la tengo. Soy la creadora del concepto de edificios inteligentes en México. La verdad”.

También al ser cuestionada sobre el tema de Acapulco y que ayer en comisiones de la Cámara de Diputados no se haya destinado ni un solo centavo para constituir un fondo de reconstrucción para el puerto tras el paso del huracán ‘Otis’, reiteró que este lunes Acción Nacional y sus legisladores darán la batalla porque se apruebe su creación.

“Hay que entrarle todos. No hay presupuesto etiquetado. Se que van a dejar de cobrar impuestos. Se que van a mandar despensas y canastas (de 24 artículos de primera necesidad), pero no veo un fondo para Acapulco. Vamos a dar la pelea el lunes para que existe ese fondo en Acapulco.”. Sostuvo.

Finalmente reiteró que la que realmente le tiene miedo es la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, por varias cosas, pero la más importante, dijo, “porque se las voy ganando” (la carrera por la presidencia de la República en 2024).

“Una por una se las voy ganando. No me van a doblar. Han querido, ahora sí que, noquearme, pero soy como Rocky IV. Por más que me peguen, no me van a tumbar. Más bien Claudia me tiene miedo a mí”. Finalizó la oriunda del estado de Hidalgo.