Soy de Veracruz y me debo a Veracruz: Rocío Nahle García

junio 30, 2022

Redacción/El Demócrata. La puesta en marcha este viernes 01 de julio de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, contribuirá a que los precios de las gasolinas no aumenten y se mantengan accesibles a la economía del país, lo cual ayudará a evitar que se dispare aún más la inflación, destacó la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

A unas horas de que se inaugure la nueva refinería, Rocío Nahle García dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, rendirá este viernes un informe detallado de cuánto se ha invertido en la primera etapa del proyecto, el cual calificó como uno de los más emblemáticos del sexenio.

En entrevista Nahle García dijo que se anunciará de cuánto será la capacidad de producción en una primera etapa, con miras a lograr la promesa de la autosuficiencia energética en el país.

Lamentó las especulaciones que han surgido alrededor de la obra, la cual se hizo con recursos públicos, sin endeudar al país y con el esfuerzo de miles de mexicanos, incluyendo la mano de obra veracruzana.

“Todas las cosas para lograrse se deben trabajar, no sólo son discursos o declaraciones. El presidente, desde que inició ha trabajado en lograr la autosuficiencia energética, las seis refinerías que tiene Pemex, estaban trabajando al 35 por ciento, se ha invertido y se ha trabajado en estos tres años en su rehabilitación, hoy están trabajando al 70 por ciento de su capacidad. Empezamos a construir una nueva refinería precisamente para aumentar la capacidad de producción y se compró el 50 por ciento de las acciones de una refinería de Estados Unidos, estos tres pasos nos están llevando a tener la autosuficiencia en combustibles, no es de la noche a la mañana”, expresó.

Con la operación de las refinerías, dijo que también se logrará la estabilidad de los precios de los combustibles para ayudar a la economía de las familias mexicanas.

“Esto nos está llevando para tener la autosuficiencia en combustibles, no es de la noche a la mañana. Hoy México tiene uno de los precios de las gasolinas más baratos en el mundo, hay una crisis energética, hay una crisis mundial derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero en México hemos mantenido el precio de las gasolinas, incluso desde hace muchos años hemos tenido el precio de las gasolinas más bajo que en Estados Unidos que tiene 135 refinerías, nosotros tenemos seis, pero la política energética que ha implementado el presidente es precisamente de que no vamos a subir los energéticos porque tenemos que ayudar a la inflación en México”, dijo.

Ante ello, calificó de increíble y falta de seriedad las especulaciones que han surgido sobre la obra, por lo que junto con el presidente rendirá un informe de cuánto se ha invertido en la refinería, en qué etapa va, cómo va a arrancar y de cuántos serán los niveles de producción de la misma.

“Yo puedo entender que hay una oposición que no pudo hacer esto en 43 años y que hoy está criticando con una visión negativa, pero somos más los mexicanos que estamos en una visión positiva, que decimos sí se puede, independientemente de si es una fracción política quien lo ha logrado, al final de cuentas es México, es donde estamos todos y ojalá todos se sumaran y dijeran, a ver vamos, no importa si salió de una fracción política o de un partido, lo importante es cómo estamos aquí en México”, comentó.

CONSTRUCCIÓN EN TIEMPO RÉCORD.

Destacó que la refinería de Dos Bocas es un hecho, es una realidad, la cual se ha construido en un tiempo récord mundial, que incluyó hacer una terminal con 90 tanques en tan sólo 18 meses y sobre todo con mano de obra y proveedores mexicanos y veracruzanos, ”tenemos muchos trabajadores veracruzanos, tenemos empresas veracruzanas, prestadores de servicios, por ejemplo en Pueblo Viejo, en Tuxpan, en TAMSA en Veracruz puerto, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, muchas empresas han estado trabajando en este proyecto, incluso en tiempo de pandemia brindó trabajo y oportunidades a muchas personas”.

En este sentido, dijo que está contenta y satisfecha por los resultados, pues en tan sólo un año y medio se ha logrado la construcción de uno de los proyectos más ambiciosos del presente sexenio.

“La verdad sí estoy muy satisfecha porque ha sido un esfuerzo muy grande de todos, yo he hecho lo que a mí me corresponde nada más, sin embargo, atrás de esta obra son miles de trabajadores, miles de horas hombre, mujer, de trabajo, ha sido un gran esfuerzo, entonces sí es motivo de orgullo y de satisfacción lo que se ha logrado y es seguir empujando, México necesita construcción, necesita infraestructura y volver a tener la confianza de que somos un gran país”, dijo.

TRAS ENTREGAR LA REFINERÍA, VENDRÁ MÁS A VERACRUZ.

Rocío Nahle dijo que una vez que entregue mañana la obra de la refinería de Dos Bocas, tendrá más presencia en Veracruz, pues dijo que se debe a los veracruzanos y en este sentido, estará recorriendo el estado con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para ayudar en todo lo que se pueda.

Se seguirá dedicando a continuar con los proyectos energéticos hasta que el presidente así lo requiera, pero también estará más cerca de Veracruz y de los veracruzanos después de cumplir la meta en Dos Bocas.

“Sin duda voy a estar más cerca, visitando más todo el estado, efectivamente he hablado con nuestro gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García y voy a estarlo acompañando en algunas actividades para poder ayudar en lo que yo pueda, siempre con el debido respeto, hemos tenido un gobernador muy activo, muy trabajador, muy respetuoso, muy prudente y bueno pues ayudar en lo que se pueda, yo estoy en Veracruz, soy de Veracruz y sin duda me debo a Veracruz y efectivamente me van a ver más seguido por allá muy pronto”, concluyó.