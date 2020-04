Stephany Mayor dará todo por la camiseta de Tigres

abril 23, 2020

México/Notimex. La delantera de Tigres Stephany Mayor, considera que llegó al mejor equipo de México y aunque continúa adaptándose, intentará dar todo por la camiseta.

La seleccionada mexicana reforzó al equipo felino para el Clausura 2020 y en apenas tres encuentros logró seis anotaciones, lo que le sirvió para tener una mejor adaptación y ganarse a la afición.

“Sabía que tenía que dar el 100 en cada partido y en mi debut empecé con el pie derecho, el primer gol me alivió para mostrarme al público, de ahí me mentalicé a que tenía que ayudar al equipo, con goles o asistencias. Estoy feliz de estar en Tigres, daré todo por esta camiseta”, dijo en conferencia de prensa.

La atacante llegó a México procedente del futbol de Islandia, por lo que considera que el cambio le ha venido bien para mejorar en varios aspectos.

“En Islandia es diferente el tipo de juego, muy físico y con pocos toques, y aquí es más técnico, llevar el balón de un lado a otro y eso me gusta, me considero con buena técnica y control de balón, de ahí me agarro para hacer algo bueno”, mencionó.

La jugadora ha tenido una buena adaptación en el vestidor, en especial, con las compañeras con quienes ha vivido concentraciones de selección nacional, una de ellas es Katty Martínez.

Tigres es el equipo más ganador de la Liga MX femenil, con dos títulos, y el más vasto si de plantel se habla, por lo que la competencia interna es muy intensa.

“Me encantan los retos, por eso llegué aquí a Tigres porque sé que, no en cada partidos, sino en cada entrenamiento tienes que demostrar el cien por ciento. Los interescuadras son como si fuera un partido de liga y me encanta”, relató.

Con respecto a la competitividad, la jugadora aceptó que sería buena idea que las extranjeras incursionaran en la Liga MX Femenil, ya que ayudaría al crecimiento del balompié local.

“Sería increíble, sería un paso adelante. Si la liga va creciendo y vienen extranjeras, se va a incrementar el nivel mucho más y qué padre que abran esa posibilidad”, finalizó.