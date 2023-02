Steven Spielberg prepara serie sobre Napoleón Bonaparte

febrero 21, 2023

El cineasta estadounidense Steven Spielberg confirmó este martes que está trabajando en un guión original de Stanley Kubrick sobre Napoleón para crear una serie.

Kubrick escribió el guion sobre Bonaparte en 1961 y fue un proyecto al cual estuvo dándole vueltas durante varios años, pero que al final desechó. Existe un trabajo mítico relacionado y es un libro de 2008 llamado Napoleón de Stanley Kubrick: la mayor película jamás realizada, de la editorial Taschen.

Ahora, durante su participación en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, el cineasta Steven Spielberg confirmó que ya se encuentra trabajando en una serie sobre la figura del emperador francés que estará conformada por siete episodios.

Este es un proyecto en el cual el director nominado al Oscar por The Fabelmans lleva trabajando aproximadamente una década y del cual aseguró que están montando una gran producción.

Este no es el primer proyecto de Spielberg basado en una obra de Stanley Kubrick. En 2001 presentó su versión de A.I. Artificial Intelligence, guion que el director de The Shining estuvo trabajando por mucho tiempo y que no pudo desarrollar debido a que estaba consiente que no había los suficientes avances tecnológicos en la imagen generada por computadora para su filmación.

Sobre el proyecto conocido simplemente como Napoleón, HBO estará involucrada en su creación y emisión.