STPSyP investiga casos de acoso y hostigamiento en siete dependencias

noviembre 5, 2021

Isabel Ortega/Xalapa. En siete dependencias estatales se ha aplicado el protocolo para la atención al acoso y hostigamiento sexual, afirmó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano.

En este momento, dijo, se están realizando las investigaciones correspondientes, para determinar si se establece alguna sanción.

Refirió que las denuncias que llegan a la dependencia son por la vía administrativa, aunque siempre las víctimas pueden denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE),

“Normalmente no son tantas, son 7 dependencias que tiene una incidencia y no es necesariamente hostigamiento o acoso, todavía no se determina que es, hay la denuncia pero hasta que fenezca la investigación no podemos hablar de una responsabilidad”, comentó.

La funcionaria estatal comentó que aunque no hay un castigo aún para los responsables, sin embargo se toman todas las acciones preventivas para evitar cualquier otro incidente con sus compañeras de trabajo.

“Son en distintas dependencias y ya están empezadas (…) no es actual de ayer, no es actual de un mes pero están activas las denuncias y quiere decir que están en investigación todavía”, apuntó.

García Cayetano, explicó que el proceso de investigación no se vio impactado o detenido por la pandemia generada por la COVID-19, pues se han aplicado todos los protocolos que implica el programa.

“Hay distintas medidas precautorias que tiene la víctima, no solo la mujer, también hay víctimas de otros géneros, que es hombre y esto nos permite protegerlos en una primera etapa en tanto no se resuelva definitivamente”, concluyó.