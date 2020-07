Su papá decora el salón como altar

julio 9, 2020

Redacción/Xalapa. Los papás suelen querer lo mejor para sus hijos 🤗, pero a veces… no les sale tan bien 😅.

¿Les ha pasado?

Esto fue lo que le ocurrió al papá de @celiiamr, quien decidió que sería un lindo gesto adornar el salón de su casa para el examen de su hija, que iba a ser en línea porque, ya saben 😒, #Coronavirus.

Sin embargo… la decoración no es su fuerte 🤪, y la florería tampoco ayudó mucho, por lo que, en palabras de la propia joven:

mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto @celiiamr

Obviamente las burlas no se hicieron esperar, y digamos que no fueron muy del agrado de la involucrada, así que ya no podemos enseñarles el tweet 😢… Peeeeero ☝ logramos recuperar y, ¿cómo de que no?, algunas reacciones 🤭.