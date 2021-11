Su rencorosa majestad

noviembre 18, 2021

¡Caray!, Su Alteza Serenísima anda que no se soporta; en Nueva York perdió el piso y México le queda chico.

Miente como respira, da lecciones al mundo, busca denodadamente que el pueblo bueno le diga en la llamada revocación de mandato que, por el amor de Dios, se quedé en Palacio. Y, mire usted, con el rencor a flor de piel procede como enamorado engañado y, si por él fuera mandaba al exilio a Lorenzo Córdova Vianello y et al del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Mir usted, por ejemplo, Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados federales del PRI, además de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, bien podría demandarlo por difamación.

Cuestión de leer la versión del Duce Andrés Manuel respecto de lo que afirma dijo Moreira para percatarse cómo miente pública e impunemente. Lea usted.

“Me llamó la atención –citó López Obrador– que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice: ‘Como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica’. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público”.

Imagínese que Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila haya dicho que, como no hubo “partidas de moche”, es decir, presupuesto para cobrar un porcentaje de dinero por servicios personales, la bancada del PRI, que está aliada legislativamente con el PAN y el PRD, no aprobaría la reforma eléctrica.

Moreira nunca lo dijo ni, aunque fuera cierto, diría tal barbaridad en público. Sería como admitir que la oposición es corrupta.

Pero el licenciado presidente lo da como una gran verdad y desconoce, a propósito porque dice que siguió puntualmente la sesión, que en la que debió ser una discusión de altura y con argumentos de fondo, en materia del Presupuesto de Egresos, su bancada, la de Morena y sus aliados del PVEM y del Partido del Trabajo simple y sencillamente evitaron el debate con la oposición y batearon más de 1,900 reservas de artículos que habrían enriquecido al PEF 2022.

¡Ah!, pero la ceremonia de genuflexión celebrada en el Patio Central de Palacio Nacional fue el espacio para que los coordinadores de las diputaciones oficialistas se deshicieran en elogios hacia Su Alteza Serenísima e hicieran votos de disciplina política, hasta la ignominia podría entenderse.

Seguramente usted se enteró de ese encuentro del elogio mutuo porque el licenciado presidente igual se despachó un ramillete de elogios hacia esas tres bancadas patriotas que cuenta con singular franja del Bronx Legislativo, cuyos y cuyas integrantes presumen florido lenguaje con la ya conocida #LadyCulera. Bonita familia de la 4T.

Y, en el caso del INE, todo indica que el asunto es personal contra Córdova Vianello. ¿Por ser guapo, como lo consideran no pocas senadoras y diputadas federales incluso de Morena?

O será que Lorenzo le cae mal porque no ha sucumbido al encanto presidencial para sumarse a la red de simpatizantes colaboracionistas con la 4T y se resiste a ejercer la democracia vertical que practica con floreros y corcholatas desde Palacio.

Así en la mañanera del martes pasado, una sedicente reportera le puso a tiro el caso.

“Le reitero el tema de Córdova porque él menciona que con este recorte presupuestal al INE está en riesgo lo que es la consulta de revocación”, dijo la presunta reportera que tuvo tanto espacio en sus preguntas que bien pudieron servir para un ensayo de cómo hacer una exposición para que Su Alteza Serenísima exprimiera rencores en público.

“Pues yo no opino lo mismo –respondió el licenciado presidente–, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones para su presupuesto. ¿Cuánto -a ver- les aprobaron de presupuesto?

“Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos. Ganan mucho, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se ‘rayan’; que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos, y a todos los gastos superfluos. Austeridad republicana y alcanza el presupuesto”.

La interlocutora agregó: “Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son cinco millones, casi cinco millones”, equívoco con el que evidenció que la pregunta se la acercaron porque se trata de casia cinco mil millones de pesos.

—No, pero ¿cuánto es lo autorizado?—preguntó López obrador.

—Diecinueve mil millones—le informaron.

—Diecinueve mil millones. ¿Cuánto?, 19 mil. Cómo no les va a alcanzar?—puntualizó el licenciado presidente.

Lugo, como una especie de acción concertada, una vez que Lorenzo Córdova aludió a la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover acciones jurídicas contra el recorte presupuestal, entró al escenario el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para convocar, indirectamente, al INE a usar la imaginación y hacer más con lo menos.

Prácticamente, el ministro presidente de la Corte advirtió que no prosperaría recurso alguno que interpusiera el INE, es decir, Lorenzo Córdova. Un abierto apoyo del ministro hacia su amigo Andrés Manuel frente a la tormenta que se avecina. Y Córdova Vianello asumió la realidad que enfrenta ante la embestida de rencores del Duce.

En la sesión ordinaria del miércoles de esta semana, en el Punto 13 de la misma, relativo al Primer Informe Parcial de Plan Integral y Calendario de Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022, respondió a las advertencias presidenciales y la comedida recomendación del ministro Zaldívar.

“(…) Estamos en estos momentos, y me importa hacerlo público, del conocimiento público, trabajando en dos rutas como Instituto Nacional Electoral a propósito de la revocación de mandato, la primera es, haciendo un análisis que tendrá que traerse a este Consejo para que se realice las adecuaciones presupuestales, se apruebe el presupuesto ya a partir de los montos generados por, autorizados por la Cámara de Diputadas y Diputados para el próximo año, en donde tendrán también que hacerse los ajustes necesarios, y desde ahora lo digo con todas las letras, este Instituto hará todo lo que tiene que hacer para tratar de que el ejercicio de revocación de mandato llegue a buen puerto.

“Lo que sí es cierto, es que el boquete presupuestal, que el recorte aplicado por la Cámara de Diputados es de tales dimensiones que es prácticamente hoy muy complicado a pesar de que haremos todos los esfuerzos, muy complicado de que pueda subsanarse o generarse los recursos a partir de lo aprobado, suficientes para que se puedan cumplir con lo que la propia legislatura, la actual legislatura, la Cámara de los Diputados y la Cámara de Senadores le impuso como obligación legal a este Instituto.

“Es decir, este Instituto no tiene margen para poder pensar en ejercicio, en un ejercicio de revocación de mandatos con menos casillas de las que corresponde a una elección federal a menos que queramos violar la ley.

¡(…) Hoy el Instituto está frente a un problema, pero desde aquí quiero decir que, por un lado, estamos haciendo todo lo que se pueda y reportaremos a este Consejo y tenemos este Consejo en su momento los ajustes que sean necesarios y que sean posibles sin poner en riesgo los demás servicios que se brinda a la ciudadanía.

“(…) No vamos a poner en riesgo, pues, las tareas sustantivas ni mucho menos los derechos laborales del personal del Instituto, visto una condición en la que fue colocado el Instituto por una instancia del Estado distinta.

“La segunda ruta que estamos explorando es eventualmente el camino, las estrategias, las acciones jurídicas que tendremos que emprender para que, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia resuelva este diferendo, para llamarlo de alguna manera, esta disyuntiva en la que se ha colocado el Instituto Nacional Electoral (…).

“(…) En este momento, insisto, el INE está haciendo todo lo que puede, porque tiene un compromiso con la ciudadanía, aunque las decisiones que son ajenas a este Instituto, presupuestales tomadas por la Cámara de Diputados, ponen en riesgo el ejercicio mismo. Y esto tiene que quedar claro a las y los ciudadanos, expuso Córdova Vianello.

Y puso a salvo el proceder del Instituto Nacional Electoral. “Si en algún momento la Revocación de Mandato está en entredicho, esto no es responsabilidad de esta Institución, sino de quien tiene la obligación de generarle a las instancias del Estado Mexicano los recursos suficientes para tal efecto. Termino simple y sencillamente diciendo que más allá de este dilema, los trabajos de la revocación de mandato, como este informe parcial da cuenta, siguen adelante por parte de esta Institución hasta que esas circunstancias ajenas, en su momento, no las comprometa”.

Vale reproducir literal parte del mensaje del consejero presidente del INE, porque la embestida personal de Su Alteza Serenísima entraña un grave riesgo, el de desaparecer a un órgano independiente que, quiérase que no y consecuencia de acuerdos legislativos del México contemporáneo, ha servido y sirve al proceso de democratización de México. Es un contrapeso frente a los excesos del poder.

Elemental, el Duce Andrés Manuel ha caído en el escenario del Cuarto Imperio que está bajo su libre albedrío. Está convencido de que México es suyo y su palabra es la ley, como cantaría Vicente Fernández, pero no debe olvidar la clásica de Cornelio Reyna: me caí de la nube en que andaba, como a veinte mil metros de altura. Conste.

