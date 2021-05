Subdirección de Salud verifica medidas sanitarias en florerías de Xalapa

mayo 5, 2021

Regina Montes/Xalapa.- La subdirectora de Salud, Flor Patricia del Ángel Aguilar dio a conocer que ya se lleva a cabo un operativo en las florerías de la ciudad, sobre todo las que se están cerca de los panteones para vigilar que se cumplan con las medidas sanitarias de cara a la celebración del 10 de mayo.

“Por parte del ayuntamiento y específicamente en área de Regulación Sanitaria de la Subdirección de Salud, estamos preparando un operativo desde el sábado pasado y que consiste en visitar principalmente las florerías de Xalapa”, dijo.Explicó que se trata sobre todo, los comercios de este giro que están cerca de los panteones dado que se deben conservar las medidas higiénico -sanitarias.

“Que no dejen de portar sus cubrebocas, no dejen de pedirle también a sus usuarios que lo utilicen al ingresar a comprar algún artículo especial y también hemos hecho un operativo alrededor de los panteones xalapeños que consiste en brindarle información, tener suficientes cubrebocas para poderlos ofrecerlos a la población que no lo porte”, añadió.

Recordó que los cementerios municipales recibirán visitas a un 50 por ciento de su aforo por lo que habrá personal municipal a las entradas de los mismos para entregar material informativo, cubrebocas y cuidar además que no se almacene agua para evitar criaderos para el mosquito que transmite el dengue.

Expuso que aunque Xalapa esté en semáforo amarillo, que habla de que las condiciones de salud han ido mejorando, no se puede dar marcha atrás y se deben seguir con las medidas y protocolos marcados para evitar contagios.

“Porque esto nos permitirá transitar más fácilmente a un semáforo verde y no tener que retroceder y llegar a un semáforo naranja de nueva cuenta”, abundó.