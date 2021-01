Sube de 77 a 106 municipios en naranja en semáforo epidemiológico local

enero 31, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Veracruz se mantiene a nivel nacional en semáforo epidemiológico naranja de riesgo alto, sin embargo en el nivel local subió de 7 a 12 los municipios en rojo y de 77 a 106 en naranja, lo que significa un incremento en casos activos, contagios y hospitalizaciones, advirtió el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor.

El también director de los Servicios de Salud de Veracruz llamó a la ciudadanía a no ser participes con su irresponsabilidad en la construcción de un escenario trágico y complicado para la salud de las familias veracruzanas.

“El Comité Técnico de Salud, presentó los análisis que marcan el semáforo epidemiológico estatal que tendrá vigencia del 1 al 14 de febrero, marca 12 municipios en rojo de riesgo máximo, 106 en naranja, 78 en amarillo de riesgo medio, 16 en verde de riesgo bajo”.

Al último corte, dijo, son mil 641 las personas tienen activo el virus Sars-cov2 por lo que deben estar en estricta vigilancia, ya sea con tratamiento ambulatorio o hospitalario y por ningún motivo deben andar circulando entre las demás personas porque es de muy alto riesgo.

Lamentó que en el nuevo semáforo estatal se haya pasado de 7 a 12 municipios en semáforo rojo y de 77 a 106 de naranja, lo que deja en claro que si no hay participación colectiva la movilidad de la población en todo el estado no logrará reducirse ocasionando la propagación del virus.

Ramos Alor urgió a las familias a mantenerse en sus casos si no tienen a que salir, sobre todo en los municipios que se ubican en rojo y naranja, donde la velocidad de contagios es alta y el incremento de enfermos de Covid-19 y de ocupación hospitalaria va en aumento.

“Si no hay eco de estas peticiones muy seguramente todo el estado pasará a rojo máximo y eso traerá acciones más estrictas que tendrán el objetivo de proteger la salud de todos ustedes. Estamos a tiempo de que eso no pase, sobre todo quienes no se han tomado con seriedad esas medidas, aun pueden hacerlo y proteger su vida y la de sus familias”, finalizó.

Municipios en rojo: Atzalan, Cazones de Herrera, Coxquihui, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Castillo de Teayo, Tecolutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla Tihuatlán y San Rafael.

Municipios en Naranja: Chiconamel, Chinameca, Chumatlán, Emiliano Zapata, Filomeno Mata, Fortín, Huioloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixhuatláncillo, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlán de Madero, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Xalapa, Jalcomulco, Jilotepec, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Medellín Tepetzintla.

Además: Tecaxtepec, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz, Villa Aldama, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zontecomatlán de López y Fuentes, Zozocolco de Hidalgo, Agua Dulce, El Higo, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Tres Valles.

Actopan, Acula, Acultzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Naranjos Acatlán, Amatlán de los Reyes, Angel R. Cabada, La Antigua, Atzacan, Banderilla, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Carrillo Puerto, Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Cosalamoapan de Carpio, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chalma, Minatitlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Nogales.

Omeralca, Orizaba, Pánuco, Paso del Macho, Paso de Ovejas, La Perla, Perote, Platón Sánchez, Las Vigas, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tamiahua y Tampico Alto, Tantima, Tantoyuca, Tehuipango, Alamo Temapache, Tempoal.