‘Succession’ estrena tráiler de su cuarta temporada

enero 26, 2023

Fue lanzado un nuevo tráiler de la cuarta temporada de Succession, la aclamada serie de HBO Max que regresará en poco más de dos meses para seguir relatando la guerra por el poder dentro de la familia Roy.

El enfrentamiento del patriarca Logan Roy y sus cuatro hijos adultos, Kendall, Siobhan, Roman y Connor se recrudece en este tráiler de apenas poco más de un minuto de la serie creada por Jesse Armstrong. La cuarta temporada de Succession está compuesta por diez episodios.

Succession fue creada por Jesse Armstrong , quien se hiciera famoso gracias a las comedias británicas In the Loop y Fresh Meat. La idea original era desarrollar una película sobre la familia Murdoch, linaje multimillonario que se involucró en las artes, la religión y el entretenimiento. Sin embargo, la propuesta inicial no llegó muy lejos y el guionista adaptó el trabajo para ambientarlo en el mundo de Wall Street.

De acuerdo con la sinopsis oficial, “a venta del conglomerado mediático Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) está cada vez más cerca. La perspectiva de esta venta sísmica provoca angustia existencial y división familiar entre los Roys mientras anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato. Se produce una lucha de poder mientras la familia sopesa un futuro en el que su peso cultural y político se verá enormemente reducido”.

Al elenco de esta cuarta entregase han sumado Annabeth Gish, Adam Godley, Eili Harboe y Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Las primeras tres temporadas de Succession han obtenido 48 nominaciones al Emmy y 13 premios, incluido el de mejor serie dramática, para la segunda y tercera temporada. Los nuevos capítulos llegarán a HBO Max el próximo 26 de marzo.