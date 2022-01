Sugiere AMLO a Reyes Magos no traer aparatos electrónicos, ni videojuegos

enero 5, 2022

Redacción/Al Momento MX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió a los Reyes Magos no traer aparatos electrónicos, ni videojuegos que incitan a los niños a la violencia.

Comentó que entre los deseos que le pediría a los Reyes Magos, está la salud, agradeció que está nueva variante ómicron no están agresiva y por que todos los mexicanos están sanos; que se sigan manteniendo los valores culturales, sociales y espirituales; y lo tercero “que sigamos siendo buenos, fraternos y generosos”.

Comentó que en el caso de su hijo menor aun está para Reyes Magos, en su carta, pidió más ropa y zapatos, pues los reyes ya no quieren traerle aparatos electrónicos, ni videojuegos.

“Porque ya los reyes Melchor, Gaspar y Baltazar, no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos. Los mismos Reyes y el elefante, el camello y el caballo, ya no quieren nada que tenga que ver con videojuegos. No les gusta ya, el caballo relincha…pero ya no quieren eso, ya no…pero si mucho amor para todos los niños”

“Hay que seguir creyendo, no se puede vivir sin una creencia. Ustedes creen que se puede vivir sin creer en algo, sin tener una doctrina, sin tener un ideal. No, siempre tiene que haber algo por delante”, agregó.