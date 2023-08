Suman 93 muertos por incendio forestal en Hawái

Redacción Xalapa.- Tras el incendio más letal registrado en Hawái, el jefe de la policía de Maui, John Pellertier informó que hasta el momento se mantienen los labores de rescate, por lo que elementos de diferentes instituciones se han sumado para la localización de personas.

Hasta el momento, el equipo de perros rastreadores han cubierto el 3% de la zona dañada, además indicó que la cifra de muertos aumentará de acuerdo a la localización de cuerpos.

El gobernador de Maui, Josh Green declaró que aproximadamente se tiene el registró de 93 muertes y de 2 mil 220 edificios dañados, donde el 86% pertenecía a residencias. Durante este siniestro, el gobierno comunicó que al menos 4 mil 500 personas necesitaron refugio.

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii fire pray for the families of the survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb

— Charbel H.Najem (@ChNajem) August 10, 2023