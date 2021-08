Suplica sector salud llevar al hospital a menores de 18 años con síntomas de Covid

agosto 6, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor exhortó a la población que ante la presencia de síntomas de Covid-19 en menores de 18 años, se acuda de inmediato a recibir atención médica, pues la diferencia entre la vida y la muerte es la asistencia médica oportuna.

El también director de los Servicios de Salud de Veracruz dijo que ante la presencia de temperatura, fatiga, síntomas de gripa, tos, dolor de cabeza, diarrea, incluso dificultad respiratoria en un adolescente y niños llevarlo de inmediato a un centro de atención más cercano.

“No dejen pasar dos, tres, cuatro, hasta ocho días esperando a que mejore en su casa, porque eso puede ser todo lo contrario, puede ser todo lo contrario, le están dando tiempo a la enfermedad para que el paciente se agrave y finalmente muera”.

Y es que, dijo, a los hospitales han llegado pacientes hasta saturando desde 50, 40 o 30 por ciento de saturación, lo que significa un estado de gravedad que deben ser intubados con ventilador mecánico.

“Un paciente en estas condiciones se debe estabilizar, mejorar sus condiciones, pero muchos casos cuando llegan con tan baja saturación, el desenlace es fatal, no permita que eso pase con sus familiares, no más tragedias, no permitan que se contagien, no dejen sus medidas sanitarias”.

Señaló que la autoridad sanitaria tiene la obligación de entregar la información necesaria para evitar agravarse y brindar una completa atención médica, pero se debe tener participación como sociedad.