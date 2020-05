Supuesto crematorio clandestino si cumple con las medidas de salubridad

mayo 26, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Tras los reclamos de vecinos de la zona centro de Veracruz sobre la operación de un supuesto crematorio clandestino que generaba olores y cenizas tóxicas, el representante de dicho establecimiento, Juan Rivera, negó que este lugar opere de manera irregular.

Explicó que este espacio está siendo acondicionado para funcionar como crematorio, por lo que en días anteriores se realizaron pruebas del horno con el proveedor, lo que ocasionó el humo negro que observaron los vecinos, pero negó que haya emanado malos olores o cenizas, como manifestaron algunas personas.

“Estuvimos haciendo pruebas con ropa, un brazuelo, etc., y la última prueba que hicimos fue con una bolsa similar a las que usan para los cuerpos y vimos que estas bolsas no es conveniente crearlas porque sacan el humo que vieron ese día, pero no hay ningún olor y nada que dice de las cenizas, ya esta comprobado, casi todos los hornos están en la ciudad”, dijo.

Reiteró que se han cumplido con todos los trámites y medidas de seguridad e higiene que exige la autoridad sanitaria para poner en operación este espacio, incluso esta misma semana recibirán una visita más de inspección para corroborar que todo siga en orden.

“Nosotros estamos ya en el proceso de trámite, la autoridad ha venido a verificar esta semana tanteen viene a verificar, no es ningún crematorio clandestino ni nada”, dijo.

Sostuvo que la familia dueña de esta empresa lleva más de 60 años en el ramo funerario y siempre han cumplido a caballada los estándares de calidad y sanidad.