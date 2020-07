Surgen conflictos al interior del ayuntamiento de Coetzala

julio 29, 2020

Daniela García Guerrero/Coetzala.- Luego de que el 14 de julio, Joaquín Fortino Cocotle Damián, tomará protesta como nuevo alcalde de Coetzala, tras el deceso de Gerardo Tirso Acahua Apale, se ha desatado una ola de conflictos al un error de este ayuntamiento.

Los trabajadores consideran que se cometen injusticias y arbitrariedades en contra de ellos y del propio cabildo.

El pasado lunes 27 de julio el alcalde Coetzala, por instrucciones de su secretario particular, convocó a reunión de cabildo en dónde el presidente propuso remover del cargo a la secretaria del ayuntamiento María Del Roció Namitle Rosas y al Tesorero Oscar Julián Colohua Sánchez, dictaminando de propia voz que el cabildo tenían 5 minutos para presentar su inconformidad de haberla, todo ello siguiendo instrucciones de su asesor personal el cual nunca dejo intervenir.

Joaquín Fortino Cocotle Damián, violando La ley orgánica de municipio libre, realizó la toma ilegal de protesta de la secretaria propuesta. Y por órdenes de su secretario particular, cerró el área de secretaría realizando el cambio de chapa y la colocación de sellos en puertas y ventanas.

Ante dichas acciones ilegales, encabezadas por el alcalde, los empleados en unión y respaldo a su cabildo y a los empleados mismos, decidieron tomar el palacio de manera pacífica hasta que sean escuchadas la Sindica y la Regidora, las cuales el alcalde está ignorando y poniendo trabas para poder ejercer como las funcionarias públicas, que fueron electas por el voto popular.

Los empleados, manifestaron estar en desacuerdo con la manera de proceder del alcalde quien por influencia y en ocasiones por intervención de manera directa de Bertín Romero Montesinos, “el objetivo principal del plantón es hacer valer los derechos de la síndica y la regidora, cómo ediles y como mujeres, en pleno 2020 ya no podemos permitir que personas machistas como estos señores, quieran hacer menos la voz y el voto de ellas, por el hecho de ser mujeres, además de estarlas acosando vía telefónica para amenazarlas sino votan a favor de las propuestas del presidente; debe frenarse la imposición, respetar las áreas que laboran en el ayuntamiento y poder trabajar con el Alcalde y ya no más con su asesor quien ha demostrado tener otros intereses al beneficio de su asesorado”, declaró uno de los manifestantes, quien prefiere permanecer de manera anónima, para evitar represalias en contra de él y su familia, por parte del alcalde y del secretario particular.