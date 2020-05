Suspenden nuevas plantas de energía renovable

mayo 6, 2020

Extraña decisión del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que impide -arbitrariamente y con plazo indefinido-, la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el territorio nacional y limita la generación de centrales en operación. No hace mucho, las autoridades respectivas exhortaron a inversionistas a que invirtieran en la edificación de nuevas plantas de energía renovable en todo el territorio nacional, para coadyuvar en el esfuerzo del gobierno por aumentar la generación de electricidad “limpia”.

Hoy, un decreto publicado el 29 de abril de 2020 por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), desplaza a la iniciativa privada por la vía administrativa, beneficiando indebidamente a centrales de generación de CFE, más costosas y contaminantes. Esto, obligará a consumidores industriales y comerciales que tienen contratos de compra con generadores de energía limpia, a adquirir electricidad de mayor costo de CFE, afectando los ya críticos flujos de las empresas durante la contingencia. Los consumidores industriales representados por la CONCAMIN, ya no podrán elegir el suministro eléctrico más competitivo para ellos, con el agravante que se impide indefinidamente la entrada en operación de plantas de generación cuya construcción está por terminar para suministrar energía competitiva a clientes ya contratados, además de tratarse de tecnologías amigables con el medio ambiente.

Inminente una nueva reducción en la tasa de referencia; al final del año, podría quedar en 4.74%.

La tasa de referencia continuará con su tendencia a la baja, y los analistas de Citibanamex anticipan que el próximo movimiento en la tasa de fondeo será una reducción en la reunión de mayo, con una amplia mayoría de ellos (24/28) previendo que la disminución sea de 50pb. El pronóstico para la tasa de política para finales de 2020 ahora se ubica en 4.75% vs. 5.00% anteriormente. Esta es la sexta reducción consecutiva para la expectativa correspondiente a 2020. Para el cierre de 2021, la estimación mediana de la tasa de política es ahora de 4.50% vs. el 5.00% previo. Así mismo, estiman que el tipo de cambio se mantienen prácticamente sin cambio respecto de hace dos semanas. Ahora se espera que el USDMXN al cierre de año alcance 22.95, similar al estimado de 23.00 pesos por dólar hace una quincena. Para finales de 2021, el consenso ahora ve al peso en 22.15 unidades por dólar, ligeramente por debajo de los 22.22 que se pronosticaban en la encuesta anterior. Y la inflación general en abril se estima en 2.1% anual, y anticipan que el INPC cayó en (-)1.02% m/m en abril, lo que implica una tasa anual de 2.14%. Esta última se ubicaría por debajo de la tasa registrada en marzo de 3.25%, y sería la más baja desde diciembre de 2015. Para la inflación subyacente, se espera una tasa de 0.32% m/m, o bien 3.46% a/a, también menor a la tasa de 3.60% observada en marzo. Estos pronósticos implicarían que la inflación no subyacente que se proyecta para abril sea de -1.88% a/a, la tasa más baja históricamente y significativamente por debajo de la de 2.19% a/a observada en marzo. Para finales de 2020 y 2021, las expectativas para la inflación general anual disminuyeron a 2.99% y 3.50%, respectivamente, desde las previas de 3.20% y 3.55%. El pronóstico para la inflación general en 2020 cayó por debajo del 3% por primera vez desde que esta pregunta se incluyó en el cuestionario en enero de 2019. Los pronósticos del consenso para la inflación subyacente hacia el cierre de 2020 y 2021 se redujeron a 3.40% y 3.47%, en ese mismo orden, desde las expectativas de 3.42% y 3.50% anteriormente.

Pero lo que realmente les preocupa la baja para el crecimiento del PIB en 2020. Los analistas de Citibanamex esperan un crecimiento económico en 2020 de -7.5% desde el -6.7% previsto en la encuesta anterior, con un rango en las estimaciones que va desde -9.7% a -4.2%. Esto representa el sexto decremento al hilo para la mediana de los pronósticos de crecimiento del PIB este año, desde el 1.0% estimado por el consenso de acuerdo a la encuesta publicada el 5 de febrero. Para 2021, la expectativa del consenso para el crecimiento del PIB se mantiene sin cambio en 2.5%.

GINgroup participará en México del “workshop” del Business for Inclusive Growth (B4IG).

Gran expectación por la transmisión en México del “workshop” del Business for Inclusive Growth (B4IG) es una coalición global, impulsada por la OCDE, que tiene como objetivo agrupar y fortalecer los esfuerzos de las empresas privadas para reducir las desigualdades vinculadas a las oportunidades, el género y los territorios, y crear mayores sinergias con los esfuerzos dirigidos por el gobierno. El evento se realizará hoy miércoles (6 de mayo), en donde está anunciada la participación de GINgroup, que participará en la modalidad de videoconferencia con la presencia de representantes de empresas líderes a nivel mundial, en dónde se mostrarán los avances que a la fecha ha logrado esta coalición, la reunión será encabezada por Gabriela Ramos, Directora y Sherpa de la OCDE. El evento es muy importante, ya que el COVID-19 es una prueba de liderazgo y multilateralismo, que requiere una acción coordinada para mejorar la estabilidad y la resolución de conflictos, también es una prueba para empleadores y empleados, desde una perspectiva de desafíos entrelazados pertinentes a la seguridad de los trabajadores, la recuperación económica, la salud y el regreso al trabajo con mejores condiciones laborales en un mundo posterior a la pandemia.

Urge la reactivación de la demanda; exhortan a acelerar apertura de sectores.

Para CIBanco, la reactivación de la economía, será gradual, y todo depende de varios factores:

• Grado de apertura de cada sector. Las restricciones sanitarias limitarán la oferta de las empresas y servicios por algunos meses más.

• Grado de apertura en otros países, sobre todo con los que tenemos comercio (principalmente de EUA).

• Grado de quiebre de empresas y negocios; que restarán en la búsqueda de reactivación económica.

• Grado de reactivación de la demanda por confianza . A la incertidumbre sanitaria se le suma la socioeconómica, respecto de la conducta de las personas y de las autoridades de cómo afrontar la crisis en las próximas semanas y meses. La confianza por consumir puede estar mermada significativamente, alentando la reactivación económica. A su vez, entre más tiempo en confinamiento puede haber un cambio en los patrones de consumo de la gente, que provoque un nueva normalidad, diferente a la que se estábamos acostumbrados.

• Grado de reactivación de la demanda por desempleo. Una alta tasa de desempleo en los próximos meses modificarán la conducta de los consumidores.

• Grado de Seguridad Pública. Un mayor desempleo puede acelerar el grado de inseguridad pública, que alentará la reactivación económica.

