SUTSEM ofrece cursos a sus agremiados para capacitarlos sobre libros de texto

septiembre 18, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante la llegada de los nuevos libros de texto gratuitos a las aulas, el Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y Magisterio (SUTSEM) implementó cursos de capacitación para sus maestras y maestros, a fin de que puedan hacer frente al nuevo modelo educativo.

Así lo dio a conocer Ricardo Diz Herlindo, quien dijo que están preocupados, toda vez que las autoridades magisteriales no les dieron toda la capacitación necesaria a los trabajadores.

“Hemos implementado unos cursos con maestras muy preparadas que ya tienen muy bien aprendido, estamos manejando con ellas, dando cursos, ya dimos en Martínez, vamos a Tlapacoyan, aquí en Xalapa, a todos los maestros del estado para que sepan sobre que van a trabajar”.

Asimismo, dijo que se tomarán en cuenta los libros para el curso escolar actual, pero no en aquellas partes que no consideren aptas, las cuales se ignorarán.

“Pusimos maestras que saben, que conocen la ley, la pedagogía y los temarios, no se si hayan visto letreros en donde estamos invitando a inscribirse a un curso, en septiembre y octubre, a los del SUTSEM no les vamos a cobrar nada, para que estén actualizados y no les sorprendan los cambios que vinieron a hacer gente que no son mexicanos ni son maestros”.

Diz Herlindo reconoció que hay muchas escuelas en donde los padres de familia se niegan al uso de los nuevos libros de texto, por lo que se está depurando el material.

Por otra parte, el secretario general del SUTSEM refirió que los maestros ubicados principalmente en las zonas serranas de la entidad siguen enfrentando hechos de delincuencia, como asaltos, sobre todo cuando saben que traen dinero.