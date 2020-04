Sylvia Pasquel pide a la prensa mantener sana distancia

abril 24, 2020

México/Notimex. La actriz mexicana Sylvia Pasquel hace un llamado a la prensa a no aglomerarse afuera del hospital donde se encuentra internada su mamá, la primera actrz Silvia Pinal, tras someterse a una cirugía de cadera, pues quiere evitar que reporteros, fotógrafos y camarógrafos corran riesgos de infección por COVID-19, ya que el país se encuentra en plena contingencia sanitaria.

“Yo se que todos quieren la exclusiva, una imagen, y unas palabras, pero estamos viviendo un momento donde no son buenas las aglomeraciones y como a los medios no los van a dejar entrar al hospital seguro van hacer guardia en casa de mi mamá, entonces se van a reunir ahí y no sabes quién pueda tener coronavirus”, platica Pasquel con Notimex.

La actriz confirma que ella está en la mejor disposición de atender cualquier entrevista para dar informes sobre la salud de su madre con tal de que no sufra un percance por el asedio de la prensa:

“Aunque no me gusta ser la vocera de la familia, ni estar aclarando cosas, haré una excepción a cambio de que no estén afuera de la casa de mi mamá los medios, porque no les vamos permitir ninguna entrevista, ni siquiera van abrir la ventana del carro, porque todos estamos en riesgo”.

Hasta ahora, Pasquel adelantó que el doctor encargado de la cirugía de la exconductora y productora del programa Mujer Casos de la Vida Real, le dijo que el proceso de recuperación será con base en terapias, aunque Pinal saldrá caminando con la ayuda de una andadera, del hospital donde se encuentra.