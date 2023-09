Taika Waititi responde a quienes criticaron ‘Thor: Love and Thunder’

septiembre 22, 2023

Thor: Love and Thunder es una de las producciones de Marvel más criticadas en los últimos años. La cinta no logró ser del gusto de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y la crítica especializada tampoco la trató bien. Ante la polémica que generó la cinta, su director, Taika Waititi, ha salido a defender su proyecto.

En un inicio, el regreso de Natalie Portman como Jane Foster fue algo que los fans agradecieron bastante, lo mismo que la elección de Christian Bale como Gorr el Mata Dioses, sin embargo, la trama y el exceso de chistes terminaron por molestar bastante a los fans del Dios del Trueno.

Muchos de los comentarios en contra de la cuarta película de Thor van encaminados a que no respetó ni capturó la esencia de los cómics en los que se basa su historia, por lo que Taika tiene una respuesta para todos aquellos que piensan esto.

En el libro Movie Special Book de Thor: Love and Thunder, el director habló sobre lo difícil que fue equilibrar la emotividad de la historia de Jane Foster con el humor que siempre quiere dar a sus películas.

“Es una batalla continua porque quiero que mis películas sean entretenidas y quiero que tengan mucho humor, para burlarse no sólo de la idea del vikingo espacial, sino también de los humanos. Cómo nos abrimos camino a través de la vida en este planeta. La trama del cómic es muy seria y la historia de Jane es especialmente tensa.” comenta Taika Waititi.

Curiosamente, el mismo tema que conflictuó a Waititi fue el que confundió a la audiencia. Love and Thunder tuvo momentos emotivos y escenas espectaculares; sin embargo, el humor se hizo presente en momentos que, para muchos, no encajaba del todo.

“Hicimos escenas divertidas sobre el cáncer, hicimos escenas mucho más trágicas sobre tener cáncer. A algunas audiencias realmente les encantó la parte humorística. Algunas audiencias realmente querían que fuera como los cómics. Pero, ya sabes, siempre digo, si quieres que sea exactamente como los cómics, mejor lee el cómic. Tienes que cambiar cosas aquí y allá para que sea una película”, dijo el director.

Por ahora, los planes de una posible Thor 5 no son muy claros. Pese a esto, Taika Waititi ya ha dicho que le gustaría ser quien dirija esta posible quinta película, e incluso ya tiene algunas ideas con las que trabajaría para desarrollar una nueva historia del personaje dentro del universo Marvel.