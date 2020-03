Tainy pide al Senado no generalizar a la música urbana

hace 1 hora

México/Notimex. El productor y artista puertorriqueño Tainy considera que no se debe generalizar a la música urbana por la opinión de pocos, sino escuchar la música nueva, antes de buscar iniciativas como la que se propuso hace unos días en el Senado mexicano para prohibir el reggaetón.

“Cada cual tiene su opinión. Yo sé que hay ciertas canciones que tal vez no tienen el mensaje que alguna persona en el gobierno decide que es lo mejor o lo más positivo para la sociedad, pero tampoco por eso puedes juzgar al otro porcentaje que sí está haciendo cosas buenas para influir en los jóvenes a que logren sus sueños o gente que está empoderando a la mujer”, expresó en entrevista con Notimex.

El ganador de los Spotify Awards en las categorías de Artista Masculino con Mayor Incremento de Seguidores y Canción del Año con Callaita, junto a Bad Bunny, recibió por parte de su disquera un reconocimiento de cuádruple platino por Adicto, tema en el que colaboró con Anuel AA y Ozuna. Para él, se trata de un reflejo del avance que ha tenido el género a nivel global.

“Lo que está pasando con el género urbano es increíble, no lo imaginaba aunque sabía que tenía un potencial increíble. Antes no tenía el alcance necesario y ahora con las plataformas influye a que todo el mundo lo pueda conocer”, dijo.

Tainy se siente en casa cada vez que visita México, por lo que regresará este 25 de abril para actuar en el marco del Festival Ceremonia presentando su EP llamado “The kids that grew up on reggaeton: Neon tapes”. Agradecido por todas sus nominaciones, afirmó que los números y los premios llegan solos al momento de hacer buena música.

“No voy a decir que no me importa, porque cada vez que se nos da un premio es algo emocionante y que nos llena de orgullo. Dentro de tanta gente te premian a ti por cosas increíbles; es un honor cualquier premio o nominación, pero no creo que es mi mayor enfoque a la hora de hacer música. Lo hacemos para que el público tenga música buena que puedan disfrutar y añadir a sus vidas, que formen parte de esta generación y no solamente pasen y se olviden”.