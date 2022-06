También en primaria Rebsamen reportan alumnos contagiados de Covid-19

junio 16, 2022

Juan David Castilla

Xalapa, Ver.- Algunos salones de la escuela primaria “Enrique C. Rebsamen”, ubicada en el centro de esta ciudad, suspendieron las clases presenciales por casos positivos de Sars-Cov2 (Covid-19) entre los estudiantes.



En un aula del sexto grado, retornaron a las clases en línea durante una semana, debido a que el pasado martes 14 de junio sé confirmó un caso de coronavirus.



De acuerdo con Margarita Sánchez Flores, madre de una alumna, se tomó dicha decisión para evitar que otra niña o niño se contagiara.



“En el salón de mi hija suspendieron las clases antier, me parece que fue martes, el lunes sí tuvieron clases y en la tarde noche nos dijeron que iban a suspender las clases porque había un niño o una niña que había dado positivo a Covid-19”, expresó.



La entrevistada mencionó que, en caso de no detectarse más casos de Covid-19, el próximo lunes 20 de junio serían reanudadas las clases presenciales.



“Otra mamá me comentó que supo de otro salón en que suspendieron las clases o si sea por lo mismo. También una sobrina no tiene clases porque su maestra está enferma pero no sabemos si tiene Covid-19”, añadió la madre de familia.



Cabe recordar que las autoridades educativas han mencionado que no hay información sobre rebrotes de coronavirus en los planteles educativos de la entidad.



Sin embargo, los padres de familia han dado a conocer que se han suspendido clases presenciales por contagios también en el Colegio Preparatorio de Xalapa y la Escuela Secundaria Técnica número 3.