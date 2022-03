También la luz ha incrementado en hogares xalapeños

marzo 21, 2022

Regina Montes/El Demócrata. Las quejas por los altos costos de los servicios en Xalapa no son únicamente por el agua sino por la energía eléctrica, pues también han ido al alza.

La señora Rosa Rivas de la colonia El Olmo señala que de unos meses a la fecha ha pagado hasta mil 500 pesos de luz cuando la promesa de los gobiernos de todos los niveles ha sido que irá disminuyendo.

Explica que además de eso, ha habido «bajones» de energía eléctrica que ya ha causado daño en sus aparatos electrónicos, «en lugar de hacia adelante, vamos hacia atrás».

«Anteriormente yo pagaba 400 pesos y ahora resulta que estoy pagando mil 500 y lo peor de todo es que anuncian que va a bajar y que va a bajar y para nada al contrario, se está incrementando».

Acusó que ahora además de todo hay «bajones» lo que antes no ocurría o era esporádicamente, pero ahora se han registrado más seguido.

«Como resultado ya se me descompuso una televisión, tomando en cuenta que soy una persona ya grande y que soy jubilada, y yo creo que eso no se vale porque no están fastidiando así como a mí a muchos».