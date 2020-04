Tampa Bay presenta nuevos uniformes para el inicio de temporada con Tom Brady

Estados Unidos/Notimex. Los Bucaneros de Tampa Bay han sido el equipo más mediático de la temporada baja de la NFL, tras la llegada de Tom Brady y ahora siguen dando de que hablar tras presentar sus nuevos uniformes para la siguiente campaña.

En el comienz0 de la era Brady en Tampa, los “Bucs” revelaron su nuevo conjunto de atuendos que portarán para la próxima campaña retomando los diseños que usaron de 1997 a 2013, y con lo cuales ganaron su primer y único Super Bowl, en la temporada del 2002.

El escudo del bucanero en el casco, sigue siendo más grande y abarcando las laterales del casco y la máscara facial cromada desapareció para darle paso al color negro.

Para la primera campaña de “TB12” en Florida, los Bucs tendrán tres colores de jersey (rojo, blanco y peltre) y dos de pantalón (blanco y peltre); en tanto que los números son de color blanco con contorno negro grueso y una línea naranja más delgada.

Para el uniforme de local, mantendrán el jersey rojo con el pantaloncillo peltre con una gruesa franja negra y finas líneas anaranjadas; para el atuendo de visitante, Tom Brady y compañía portarán el color blanco en su totalidad con números en rojo.

Mientras que, para el uniforme alternativo, los de Bruce Arians jugarán con el color peltre y números blancos con bordes en color rojo, misma tonalidades que estarán presentes en el pantalón.

Allow us to show you the future 😏#GoBucs pic.twitter.com/naURTtwkZ3