Tampoco Nahle ha tenido comunicación con Cisneros Burgos 

noviembre 18, 2023

*Asegura que el Movimiento 4t está abierto a todos

Yhadira Paredes/Perote, Ver.- A pocos días de que se diera a conocer el resultado de la encuesta interna de Morena que la llevó a la coordinación estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle García dijo no tener comunicación con el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

Entrevistada a su llegada al V Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, dijo no haber hablado con él, pero aseguró que el Movimiento de la 4T están trabajando con unidad, por lo que la parte de la contienda interna se quedó atrás.

“Yo no he hablado con él, yo no sé dónde está o qué piensa, pero no hay problema, de parte de nadie, ni de los alcaldes, del Movimiento, todo está bien” respondió en torno a si lo sumaría a su equipo de trabajo.

Asimismo, Nahle García sostuvo que se tiene alianza con el Partido del Trabajo, el Verde de México y posiblemente se sume Alianza por México.

“No a cualquiera, pero sí estamos abiertos, porque nuestro movimiento es abierto, es el trabajo conjunto, en Veracruz vivimos 8 millones habitantes y se tiene que ver por todos”.

Finalmente, aseguró que se reunirá con todos los sectores y todos los colectivos, para escuchar y ayudar a los mismos.