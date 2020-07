Tania Rincón confiesa que Mauricio Mancera es un acosador

julio 12, 2020

Redacción/Infobae.- La presentadora Tania Rincón reveló un incómodo momento que la hizo pasar Mauricio Mancera cuando eran compañeros en Venga la alegría.

Como parte de una dinámica del programa de YouTube Pinky Promise de Karla Díaz, integrante de JNS, Tania accedió a responder a algunas preguntas de sus seguidores.

“¿Cuál ha sido tu peor pelea con un compañero o compañera de trabajo? ¿Con quién y cómo fue?”, le preguntaron a Tania, quien no dudó en responder: “Mauricio Mancera”.

“Nos peleamos porque éramos unos niños. Entré, si no mal recuerdo, cuando tenía 20-21 años a Venga la alegría”, recordó. Según Tania, Mancera la “molestaba muchísimo, es un molestón, lo lleva en el ADN, es un bully de lo peor”.

Comentó que hoy en día se llevan muy bien y son grandes amigos, pero cuando recién entró al programa matutino de TV Azteca no tenían tan buena relación.

La tensión entre ambos estalló durante un sketch en donde imitaban lo ocurrido en La Academia; según Tania, ella se tiró al piso porque la habían eliminado y Mancera se aprovechó del momento.

“Llegó y me plantó un beso como dándome respiración de boca a boca”, expuso Rincón. “En ese momento se me salió un pendej* al aire, nos enojamos muchísimo y le dije ‘no me vuelvas a hacer eso’, lo fui a acusar con Adrián el productor…”, reconoció.