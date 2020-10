“Tanta rifa y nada de quimios”, reclama senador Samuel García a titular de Salud

octubre 1, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, reclamó al secretario de Salud, Jorge Alcocer, el gasto del Insabi y de la Secretaría en la compra de cachitos del avión presidencial frente a la falta de medicamentos y quimioterapias en el país.

En la comparecencia del funcionario federal en el Senado de la República por el análisis del Segundo Informe de Gobierno, el legislador exigió corregir el rumbo y denunció las muertes de mujeres y de niños con cáncer ante el desabasto que persiste.

“Pedirle que de favor corrijamos el rumbo, no se puede prestar a esto, los mexicanos estamos enojados, tanta rifa y nada de quimios. No lo entiendo secretario, la gente está enojada, es un insulto, que no haya quimios para los niños, que no haya quimios para las mamás con cáncer, pero sí nos distraemos en vender cachitos”.

“¿Qué es más importante para Secretaría, el cáncer o los cachitos de un avión que ha sido un verdadero circo? Nos duele ver a esas familias, la semana pasada murieron 8 niños (en Nuevo León) porque no hay quimioterapias”, dijo el senador enseñando un cachito del sorteo.

Asimismo, el senador dio voz a Emmanuel un niño de 11 años de Monterrey que hoy cumple años y sufre de la falta de medicamentos para quimioterapias.

“Secretario, soy Emmanuel y tengo cáncer, hoy cumplo años, le pido de regalo quimioterapias y medicamentos para vivir, el senador me tuvo que donar porque no hay en el hospital”, se escuchó la grabación del menor reproducida por el senador en tribuna”.

México, señaló, es un ejemplo de cómo no atender la pandemia y sólo aplica 261 pruebas por cada millón de habitantes, de las cifras más bajas a nivel mundial.

El senador reconoció el trabajo del personal de salud que está al frente de la batalla contra el coronavirus, a pesar de la falta de equipo de protección para atender a los pacientes.

Además, cuestionó que los diputados federales de Morena pretendan eliminar un fondo de 30 mil millones para enfermos con cáncer.

“En un día, en un turno, en una clínica usan 2 mil cubrebocas, no les llegan. Pedimos de favor que alce la voz secretario, ahorita en este momento, Morena quiere eliminar los fideicomisos, fideicomisos que van destinados a enfermos de cáncer, ¿cómo es posible?”.