Tatiana terminó con Alejandro Cervantes a casi 12 años de noviazgo

julio 16, 2020

México/tvnotas. Tatiana, de 51, no ha dejado de estar activa a través de las redes sociales durante la pandemia y, sobre todo, en contacto con su público, desde su casa en Monterrey, Nuevo León.

Platicamos con la cantante y nos sorprendió al contarnos que hace cuatro meses terminó con su novio, Alejandro Cervantes, de 47, luego de casi 12 años de relación. -Tatiana, ¿cómo has vivido todos estos días de pandemia a causa del Covid-19?

“Aunque no lo creas, he estado más activa que nunca, porque una sigue pagando las cuentas. Aunque de repente ya no tienes ingresos, he podido hacer shows en línea, que no es lo mismo, pero hay que trabajar”.

-Estás muy activa en redes sociales…“Mucho, he estado haciendo muchos en vivos, entrevistas, videos para mi canal de YouTube, TikTok, aprendiendo a cocinar y lavando trastes (ríe). En estos tiempos tan complicados hay que reinventarse”.

-Hace unos días sorprendiste en Instagram a tus seguidores con unas fotos muy sexys…

“¿Cómo ves? Estábamos en la alberca y estaba haciendo mucho calor; las subí (las fotos) porque si una se ve bien, hay que aprovechar, cuesta mucho trabajo mantenerte en forma. Mis aspiraciones son estar como JLo y Maribel Guardia, ¡si ellas pueden, yo también!”.–

¿Cómo te cuidas?

“Como casi de todo, pero poquito, eso sí no como pan, tortillas. Sigo un sistema de nutrición que se llama vivri, que son licuados en lugar de las comidas, y hago ejercicio. Y para la piel siempre uso protector solar”.

-Cuéntanos de tu rutina de ejercicio…

“Hago de todo; un día salto la cuerda, otro día hago boxeo en el costal, otro día abdominales y sentadillas, baile o zumba”.

-Con tu novio Alejandro, ¿cómo vas?

“No, pues ya no hay (ríe)”.

-¿Ya terminaron?

“Sí, qué triste, ¿verdad?”.

-Hacían una pareja muy bonita, ¿por qué terminaron?

“Yo también lo creo, ya íbamos a cumplir 12 años, pero ni modo, así es la vida; ya no íbamos por el mismo rumbo, terminamos de la mejor manera posible y cada quien por su lado. Mientras duró estuvo muy bonito, fue una relación muy padre, me dejó cinco discos maravillosos y fue un gran compañero de vida y de viajes, pero cuando ya no te llevas bien es mejor separarse”.

-¿Cuándo terminaron?

“Pues fue hace poco, en febrero nos dijimos: ‘Bye’; pero toda esta situación me ayudó a superar la ruptura, ¿qué raro, no?, esta cuarentena ha venido a acomodar muchas cosas”.

-¿Qué buscas en una pareja?

“Nada, ahorita no busco ni pareja ni a nadie, así solita estoy muy contenta, muy en paz y, sobre todo, muy ocupada, he estado grabando canciones, duetos con mis amigos artistas como Yuri, Lucero, Pedro Fernández, Alicia Villarreal… estoy muy activa”.

-Profesionalmente, ¿qué viene?

“Estoy planeando dos presentaciones, una de pop con músicos en vivo, obviamente con sana distancia, y otro infantil, que serán en línea, estén pendientes”, finalizó.