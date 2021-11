Taxistas de la zona sur piden incremento de tarifas de taxi

noviembre 8, 2021

Regina Montes/Xalapa. El coordinador regional del Movimiento Nacional de Transporte Multimodal de la zona sur, Gerónimo Zárate Rodríguez, pidió que se actualicen las tarifas de taxi.

Expuso que desde hace casi 20 años no han sido ajustados y en la zona sur la mínima sigue siendo de 18 pesos por lo que piden un incremento del 35 por ciento. “Nosotros seguimos cobrando 18 pesos por eso queremos que se actualice, ya hicimos la solicitud reiteradamente pero no hemos tenido respuesta, ni un sí, ni un no”, dijo.

Recordó que su organización tiene cerca de 10 mil agremiados entre taxis, urbanos y unidades de carga pesada, quienes están exigiendo ese ajuste. Dijo que se requiere “delicadeza y sensibilidad” puesto que el gremio de taxistas está muy golpeado con la pandemia.

A esa situación, acusó, se suman las extorsiones de las que son víctima, por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y Transporte Público.

“Ahora hasta la policía estatal hace la función de Tránsito, o sea tenemos a todos, la policía vial, Fuerza Civil, donde quiera nos extorsionan, ahora la Fuerza Civil y la policía estatal te piden el seguro, ellos solo deben pedir la identificación y checar si tu vehículo es robado, pero no, ahora hacen funciones de Transporte Público con tal de extorsionar y si no te mandan una grúa y a corralón y tu no puedes hacer nada”.