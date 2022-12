Taxistas denuncian “levantones” en Coatzacoalcos

diciembre 11, 2022



Juan David Castilla.-Taxistas denunciaron que continúan las agresiones físicas contra este gremio en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad, y que han sido víctimas de intentos de levantones.

Uno de los conductores presenta lesiones en el rostro, luego de que fuera interceptado por sujetos a bordo de una camioneta en la colonia Trópico de la Rivera, alrededor de las siete de la noche del pasado viernes 9 de diciembre.

El agredido indicó de manera anónima que se trataba de una camioneta roja tipo Suburban donde viajaba un grupo de sujetos que le tapó el paso después de concluir un servicio.

Lo golpearon y le mordieron el brazo para que soltara el volante, descendiera de la unidad de transporte y así subirlo a la camioneta.

“Se bajaron tres tipos, se me acercaron al taxi, me abrieron la puerta y me empezaron a golpear, querían que me bajara de la unidad, yo me agarré fuerte del volante y una persona me mordió el brazo. Me querían subir a la camioneta para llevarme a otro lugar y matarme. Una persona dijo: mátalo, yo empecé a pedir auxilio”, relató.

Los presuntos delincuentes subieron a la camioneta nuevamente y huyeron con dirección hacia el municipio de Minatitlán.

Los hechos se registraron después de que el conductor increpara a un agente de transporte público por un presunto abuso en contra del chofer de una grúa.

“De esto responsabilizo al oficial Balderas Martínez, de transporte público, de aquí de Coatzacoalcos, él es el que mandó a esos tipos a que me golpearan o hasta que me mataran”, agregó el taxista.

El trabajador pidió a las autoridades estatales que investiguen el caso e intervengan para que cesen estas agresiones.