Taylor Swift asegura que quisiera ser Guillermo del Toro por un día

diciembre 13, 2022



CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y compositora Taylor Swift aseguró que le encantaría ser Guillermo del Toro sólo por un día. “Imagina tener toda esa imaginación”, aseguró.

Taylor Swift ha mencionado en diversas ocasiones la gran admiradora que es del trabajo del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Y en esta ocasión, durante la sesión de preguntas y respuestas de Women in Entertainment Power 100, reveló que estaría encantada de intercambiar lugares con Del Toro por un día.

Taylor se refirió al director como un verdadero genio y no paró de elogiar los grandes proyectos de distintos estilos que ha lanzado a la pantalla grande.

“Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener esos rangos de narración y de alguna manera imprimas tu huella distintiva y artística en cada obra. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo. Un día con su mente sería fascinante”, comentó la interprete.

En otra ocasión Swift ya había comentado la gran inspiración que le provocaron los filmes del cineasta tapatío, esto sucedió durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), justamente cuando la cantante se encontraba promocionando su película All Too Well. En ese momento señaló que sus películas predilectas son La forma del agua, El laberinto del fauno y El espinazo del diablo.

“Recuerdo haber visto dos películas seguidas de Guillermo del Toro: El Espinazo del diablo y El Laberinto del Fauno, y todo mi mundo se convirtió en un cuento de hadas, bosques e increíbles criaturas. Estaba tan deslumbrada por estas películas”.

Asimismo mencionó que La forma del agua es una de sus películas favoritas de todos los tiempos. Taylor Swift agregó que estos trabajos del director la han influenciado para hacer música y tener en mente algún concepto, tal fue el caso de su álbum Folklore, el cual realizó en medio de la pandemia.