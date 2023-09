Taylor Swift estaría saliendo con Travis Kelce, estrella de la NFL

septiembre 13, 2023

La exitosa cantante Taylor Swift y el jugador de futbol americano de los Kansas Chiefs, Travis Kelce, podrían haber empezado a salir. Estos rumores han surgido luego de que se les vio juntos paseando por Nueva York.

Una fuente reveló al medio The Messenger que ambos estarían saliendo “tranquilamente” y apenas estarían conociendo, ya que varias personas reportaron a través de redes sociales que los vieron juntos hace algunos días en Nueva York.

Parece que la persistencia de Travis Kelce ha dado sus frutos, ya que durante el pasado mes de julio el deportista ya había mostrado interés por la artista norteamericana, e incluso intentó conocerla en uno de sus conciertos su gira por Estados Unidos. Sin embargo, en aquel momento el interés no fue recíproco.

Durante un episodio del podcast New Heights con su hermano, Jason Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs reveló que hizo un friendship bracelet con su número de teléfono. El dos veces campeón del Super Bowl quería regalarle la pulsera a la estrella del pop antes de su espectáculo en Kansas City, pero desafortunadamente no pudo hacerlo.

“Me decepcionó que ella no habla antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta, así que me sentí un poco herido por no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella”, explicó Travis Kelce.

Aunque los representantes de Swift y Kelce aún no han comentado sobre la supuesta relación, los fanáticos ya están hablando de la posible pareja. Algunos incluso han recurrido a las redes sociales para expresar su entusiasmo.