Taylor Swift lanzará libro y edición vinilo de su álbum ‘TTPD’

octubre 15, 2024

Redacción Xalapa.- lA cantantes Taylor Swift, anuncio que lanzara al mercado un libro de fotografías de su gira «The Eras Tour», así como una edición especial en vinilo y CD de su álbum «The Tortured Poest Department: The Anthology».

El anuncio lo hizo a través de un mensaje en X, antes Twitter, donde comento que el libro contendrá fotografías de la gira, así como reflexiones personales, según la descripción de dicho libro, constara de 256 páginas, con 500 fotos inéditas sobre ensayos, escenas tras bastidores, trajes, presuntamente tendrá un costo de 39.99 dólares.

En el mimo mensaje informa sobre la nueva edición de ‘TTPD: The Anthology’ el cual incluye 35 canciones, ya que suma cuatro temas «bonus» en acústico