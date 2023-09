Taylor Swift triunfa con nueve premios en los MTV VMA

La cantante Taylor Swift triunfó con su tema ‘Anti-Hero’ la noche del martes en la entrega de los Music Video Awards (VMA) del canal de música MTV.

Taylor Swift, quien está en un descanso se su exitosa gira ‘The Eras’, era la más nominada de la noche y cumplió las expectativas llevándose los galardones más codiciados.

Ganó artista del año, videoclip del año, canción del año y canción pop, además de dirección, ya que fue ella misma quien se puso detrás -y delante- de la cámara; así como álbum del año, mejor espectáculo del verano, cinematografía y efectos visuales.

