¿Te borran gratis del Buró?

octubre 20, 2023

La internet parece ser una gran aliada cuando se trata de investigar algún dato rápido, una receta de cocina, noticias, y en algunos casos, sabiendo buscar, también información especializada; es más, hay datos de personas que encuentran a la pareja adecuada, también sabiendo buscar.

Se acuerda del librito amarillo, aquel en donde podíamos encontrar de todo, y que, para cualquier empresa, prestador de servicios o vendedor era prácticamente un requisito estar ahí, para gozar de seriedad y prestigio.

Bueno, al paso del tiempo las formas en donde podemos como consumidores encontrar al proveedor adecuado han cambiado radicalmente, ahora hay grupos en redes sociales y desde luego buscadores, en donde pones tu pregunta y en automático te aparecen sugerencias sobre lo que podría servirte para resolver el problema.

Todo es valioso y sirve, sin embargo, es muy importante no descuidar nuestra seguridad personal y desde luego patrimonial, al momento de elegir. Has notado, por ejemplo, el aumento de quejas y opiniones negativas de personas que fueron defraudadas al contratar algo y pagarlo, pero no recibirlo, o no quedar conforme por la abismal diferencia entre lo ofrecido y el servicio prestado.

Esta semana recibí en la oficina del Barzón a una pareja de profesionistas que acudían en busca de ayuda para resolver una problemática relacionada con una deuda, después de escuchar el caso, y darles la opción para resolverlo, la cual no presentaba ninguna aparente dificultad.

Se miraron uno a otro contrariados, como esperando mutua autorización para emprender el trámite legal sugerido. Pregunté si había mas dudas, pues no me lo van a creer, pero en los casos mas sencillos, siempre es cuando más dudas hay.

Parece relacionarse con el tamaño de la preocupación que se trae y en todas las ideas que se generan en torno al asunto, o a una mala asesoría; o a todo lo que leemos en la red, sobre mitos, verdades, recomendaciones, falsos asesores, brujos, magos, médiums y demagogos.

El caso es que estos jóvenes después de hacer un par de preguntas más, tuvieron la confianza de contarme tres experiencias previas.

Dicen que buscando en internet como resolver su deuda, encontraron a tres especialistas que les ofrecieron hacerlo, previo pago por anticipado, que en diferentes momentos y por diferentes sumas fueron perdiendo.

Fue gracias a ellos, que consideré necesario pedirle a usted que me lee, tener mucho cuidado al momento de escribir en el buscador, “necesito un préstamo”, “como puedo resolver mi deuda, me urge”, “cómo salir del buró”, “qué hago si no puedo pagar”, “ya no puedo pagar mis deudas, ayuda”, y otras que vayan en el mismo sentido.

Porque en respuesta encontrará, “te borramos del buró”, ¡olvídate de tu deuda, nosotros de ayudamos!, “¿necesitas un préstamo urgente? sin aval, sin garantía, sin comprobar ingresos, y no checamos buró”, “¿quieres salir de deudas de manera sencilla y rápida?”, “¿tus deudas no te dejan dormir?”

Ya ve, ya hasta lo hice reír. Pero es verdad, a poco no, el que busca encuentra. Pero no siempre vamos a encontrar la mejor opción, la publicidad es agresiva y convence sobre todo a aquel que busca con desesperación o miedo.

Habrá desde préstamos amañados, créditos fraudulentos, ladrones de datos personales, y en el mejor de los casos a quienes buscan unos cuantos pesos. Yo me acuerdo de un señor aquí en Xalapa, que prometía cancelar las deudas a cambio de un porcentaje del monto total de la deuda, y tuvo tanto éxito que se anunciaba hasta en la tv, nunca dijo la fórmula, pero tampoco se supo de resultado positivo alguno, al contrario, muchas personas perdieron sus propiedades por creerle.

Desapareció algunos años, mientras prescribían sus fechorías; ahora volvió, ya no cancela deudas, pero vende medicina que cura enfermedades incurables y otras más, que aún no se descubren.

No es para sentirse mal, de todo se aprende, pero no son tiempos de andar perdiendo el poco dinero que se tiene, y menos para andar poniendo en riesgo nuestra tranquilidad y la de nuestra familia.

Y cómo evitar caer en engaños, creo que algo que funciona es leer los comentarios, opiniones y quejas de otros usuarios, para saber como les ha ido a otros, es común que alguien no revise antecedentes, pero es un hecho que quien sale timado siempre termina con la auto encomienda de por lo menos avisar a otros para que no les pase.

