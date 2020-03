Tecladista de The Cure estrena material en solitario

México/Notimex. Roger O’Donnell, tecladista de la banda The Cure, lanzó el tema The Haunt al lado de la cantante Jennifer Pague, como parte de su proyecto solitario y que se incluye en el álbum 2 Ravens el cual verá la luz en abril próximo.

De acuerdo con el semanario británico NME, el músico dijo que “’The Haunt’ es una canción sobre esa persona que te dejó y el deseo de perseguirla, ¿quién no quisiera hacer eso?”.

La pieza estuvo influenciada en un relato popular francés, titulado The Peasant And The Wolf y O’Donnell añadió: “cuando Jen escribió la letra la llevó a un mundo oscuro del cual yo estaba muy contento. Así, la felicidad rural de la historia tiene un giro de venganza”.

El nuevo material discográfico saldrá en abril próximo, fue grabado durante cinco días con invitados especiales, además se centrará en la vida del tecladista cuando pasó sus años en la Inglaterra rural.

Por su parte, The Cure sigue confirmado para encabezar Open’er Festival, que se lleva a cabo en Polonia en julio próximo, a reserva de los planes de contingencia sanitaria por el brote de COVID-19, dicha participación marcaría el único show en vivo de la banda en el continente europeo.