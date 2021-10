Tecnológicos negados para la transparencia, urgente capacitarlos: Contralora

octubre 4, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Ante el rezago que registran los Institutos Tecnológicos de Educación Superior en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia se han realizado mesas de trabajo de asesoramiento para evitar que sean sancionados, informó la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez.

Y es que, dijo, en las reuniones de trabajo con la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, se determinó que son los tecnológicos veracruzanos quienes tienen más rezagos en materia de obligaciones de transparencia.

“Nosotros, dentro del sistema de control interno podemos coadyuvar a que lo ente no se atrasen y no se hagan acreedores a sanciones, me reuní con el maestro Zenyazen (Escobar García) y con el subsecretario (Jorge Miguel Uscanga Villalba) para darles a conocer la importancia que se debe dar el cumplimiento de esta obligación”.

Ahí se acordó primero hacer conciencia entre las autoridades de los tecnológicos sobre la importancia de la transparencia y después llevar a cabo la capacitación, mesas de trabajo para conocer cuáles son las dudas y en que se puede apoyar.

“En este sentido estamos cerrando la oportunidad al no pude, si no dime en que te ayudo para que se pueda. Ya se han empezado a trabajar, han avanzado y vamos muy bien, las épocas de que no lo cumplieron, se pone la sanción, es un apercibimiento, algo económica y no hay soluciones”, finalizó.