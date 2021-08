Tecnológicos no garantizan salud para retorno a las aulas

agosto 15, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- En los institutos tecnológicos de educación superior no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, durante la tercera ola de contagios por SARS-COV-2 (COVID-19).

De acuerdo con el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Educación Tecnológica de Veracruz (FESTEV), Moisés López Serrano, el retorno a más aulas, el próximo 23 de agosto, ocasionaría contagios masivos de coronavirus en la comunidad estudiantil.

El entrevistado indicó que los planteles tampoco podrían garantizar la salud y la integridad de los trabajadores, debido a que las direcciones carecen de recursos económicos para la adquisición de gel antibacterial que alcance para toda la comunidad escolar.

Ese sentido, señaló que existe preocupación por el posible regreso a clases presenciales el lunes 23 de agosto en todo el Sistema de Educación Tecnológica Descentralizada.

Comentó que los filtros no funcionan, toda vez que carecen de líquido desinfectante y también de cubrebocas para todo el personal.

“Los filtros no funcionan, luego no tienen líquido sanitizante y hay varios detalles como el personal de confianza no usa el cubrebocas, no pasa por los filtros y todo eso pone en riesgo a los trabajadores”, expresó.

López Serrano refirió que lo ideal sería continuar las clases en línea, toda vez que cientos de estudiantes viajan de distintos municipios, donde el semáforo epidemiológico regional es variable, y dicha movilidad podría incrementar la velocidad de contagios.

“Queremos trabajar, pero no hay condiciones para el regreso por la semaforización”, manifestó el representante de la organización sindical.

De manera reciente, se reunieron representantes de la FESTEV para tomar acuerdos, donde participaron de Perote, Alvarado, Cosamaloapan, Huatusco y otros tecnológicos de la entidad.

Cabe recordar que la mencionada Federación tiene presencia en el 84 por ciento de las instituciones de Educación Superior Tecnológica en todo el territorio estatal y está conformada por 21 sindicatos.