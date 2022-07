Telescopio Espacial James Webb emite primera imagen a color

Redacción/Oronoticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este lunes la primera imagen a color del espacio por el telescopio espacial James Webb.

La imagen elegida fue SMACS 0723, uno de los cinco objetos astronómicos nunca antes vistos.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA por sus siglas en inglés) presentará este martes 12 de julio, otras cuatro imágenes.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C