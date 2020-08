Templos evangélicos en espera del semáforo naranja

agosto 27, 2020

Daniela García Guerrero/Córdoba.- El Presidente del Consejo Inter Religioso en el estado de Veracruz, señaló que los templos religiosos se preparan para abrir sus puertas una vez que las autoridades en este caso Veracruzanas lo autoricen.

“En algunos municipios donde ya se estableció el semáforo epidemiológico en color naranja ya han ido abriendo los templos, en el caso de Córdoba estamos en color rojo por lo que hay que esperar unas semanas más”.

Alfredo Luna Murillo indicó que en el caso de Córdoba son una 50 templos evangélicos los que esperan abrir sus puertas a un 40% de su capacidad una vez que se pase al semáforo naranja.

“Sin embargo quiero mencionar que no bajarán los contagios de Covid si la ciudadanía no contribuye y participa, la gente y se está confiando al salir a realizar actividades cotidianas y además vemos a muchos sin cubrebocas y sin guardar sana distancia y eso no contribuye a reducir los riesgos”.

Luna Murillo indicó que a la fecha más de cinco pastores evangélicos perdieron la batalla contra la pandemia, en otros casos hay pastores aún en recuperación.