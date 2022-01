”Tendrán todo nuestro apoyo” asegura diputada de Morena a Paty Lobeira para que pida revocación de concesión a Grupo MAS

enero 7, 2022

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. La diputada federal, Rosa María Hernández Espejo, insistió que el Gobierno del Estado no tiene por qué erogar los 3 mil millones de pesos de penalización para revocar el contrato de concesión a Grupo MAS, pues recordó que al no cumplir con las cláusulas que establece la concesión el contrato queda invalidado.

No obstante, recordó que para que este proceso pueda llevarse a cabo es necesario que el cabildo de Veracruz lleve a cabo la sesión para aprobar la solicitud ante el Congreso de Veracruz , donde aseguró que contarán con el apoyo de los legisladores locales.

“El estado no tiene por qué poner dinero, si el ayuntamiento no lo tiene que interponga las denuncias pertinentes a las autoridades que dieron este contrato leonino para que sean ellos quienes paguen por eso, <hora yo pregunto donde está el dinero del contrato de que supuestamente pagó Odebrech, alguien sabe qué dices sus anexos (…) la empresa no esta cumpliendo con un contrato ye so no se necesita ser demasiado estudiados para saber que cuando alguien no cumple un contrato este queda invalidado, entonces que no le quieran ver la cara a la población de veracruz, ahora yo le digo con mucho respeto a la presidenta municipal que hasta el momento no me contestado, lleven a cabo la sesión de cabildo y verán que tienen todo el apoyo de los diputados locales”, dijo.

Reiteró que lo único que se requiere es voluntad política y que el ayuntamiento interponga las denuncias correspondientes contra las autoridades que en su momento aprobaron dicha concesión.