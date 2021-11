Tenemos el compromiso de pacificar Guanajuato, afirma presidente

noviembre 27, 2021

Redacción/Xalapa. El gobierno federal reforzará aún más el trabajo coordinado con el gobierno del estadoen el tema de seguridad que tanto preocupa a la población de Guanajuato, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En diálogo con medios de comunicación desde Irapuato, el primer mandatario informó que hoy Guanajuato cuenta con 18 cuarteles de la Guardia Nacional y es de las entidades con más elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para atender la inseguridad y la violencia.

“No nos hemos quedado con los brazos cruzados ni le hemos dado la espalda al problema; lo estamos enfrentando. Se ha incrementado el número de elementos, al grado de que son más de las Fuerzas Armadas que las policías estatales y municipales.”

Actualmente, Guanajuato cuenta con siete mil 331 policíasmunicipales y cuatro mil 05 estatales, sumando en total 11 mil 336. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene despliegue real de cuatro mil 123 efectivos, y la Guardia Nacional de ocho mil 836, lo que representa 12 mil 959 a nivel federal. La suma total de fuerzas del orden en el estado es de 24 mil 295 elementos.

El presidente añadió que entre 2022 y 2024 quedarán terminados 23 nuevos cuarteles de la GN y siete coordinaciones regionales, lo que significa dos mil elementos adicionales; al final de 2023, Guanajuato contará con 48 instalaciones. Señaló que también se reforzarán las labores de inteligencia porque no se trata solamente de un asunto de fuerza.

Expuso que aun cuando permanecen como principal problema los homicidios por enfrentamientos entre bandas -lo que ha significado el crecimiento preocupante de extorsiones-, ya se registra una tendencia a la baja, lo mismo que en el resto de los delitos.

“Es un asunto que amerita más entrega, más acción; y no nos podemos dar por vencidos, tenemos el compromiso de pacificar Guanajuato.”

Informó que, debido al aumento en el número de detenciones, nuevamente existe saturación en los penales de Guanajuato, por lo que se tomó el acuerdo con el gobierno estatal de poner a disposición el penal federal de Ocampo, actualmente ocupado en 50por ciento.

No habrá más concesiones para explotación minera

Al dar la instrucción a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de revisar la situación de las concesiones mineras y el trato a sus trabajadores en Guanajuato, informó que la intervención del gobierno federal ha permitido que actualmente existan muy pocos conflictos en el sector.

Recordó que durante el periodo neoliberal se entregaron concesiones como nunca en la historia del país, pese a que la mayoría se usó únicamente para la especulación financiera:

“Ahora ya es distinto, se está buscando que no haya abusos, que no se afecte a los trabajadores; ahora se tienen que pagar impuestos.”

Dijo que los avances en diálogo y conciliación permitieron recuperar 600 millones de pesos por concepto de impuestos a una empresa minera canadiense y reiteró que existe una política muy clara en torno a que no habrá nuevas concesiones para explotación minera:

“Habría elementos para decir: te revocamos tu concesión porque no estás cumpliendo, no estás invirtiendo, nada más estás especulando. No lo hemos hecho ni lo vamos a hacer; sin embargo, ya no vamos a continuar con lo mismo.”

Modernización de sistemas de riego

Anunció que antes de que termine el año encabezará reunión con el gobernador Diego Sinhue Vallejo para la implementación de un programa de modernización de sistemas de riego con el fin de evitar desperdicio de agua.

En ese ámbito, indicó que la decisión en torno a la conclusión de la presa “El Zapotillo”, en Jalisco, lleva a buscar alternativas para que no falte agua en Guanajuato, por lo que analizará el proyecto del gobierno estatal en dicho encuentro.

Es positiva la propuesta de IP de aumento al salario mínimo

En otros temas, el presidente consideró positiva la propuesta del sector empresarial sobre 20 por ciento de aumento en el salario mínimo para el próximo año como cifra de partida para iniciar el diálogo con el sector obrero y el gobierno federal:

“Como propuesta está muy bien. Porque ahí hay que descontar la inflación para ver cuánto queda de aumento real.”

Recordó que durante este sexenio el salario mínimo se ha incrementado 42 por ciento en términos reales, luego de más de tres décadas que se mantuvo sin variación.

Finalmente, anunció que este fin de semana encabeza supervisión de obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto que incluye el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Salina Cruz.

“Y vamos a supervisar también las carreteras de Oaxaca, la de Acayucan a Marías Romero y la carretera de Puerto Escondido a Oaxaca; vamos a sobrevolar y vamos a tener una reunión con todos los constructores.”

Informó que este miércoles 1° de diciembre no se llevará a cabo la conferencia matutina con motivo del informe que presentará al pueblo de México:

“Aprovecho para invitar a todos de nuevo. A pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, tenemos que salir adelante, echarle ganas. vamos a reunirnos en el Zócalo, todos los que quieran asistir. Si se llena mucho, no dejen de llevar su cubrebocas.”