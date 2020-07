‘Tengo el perfil para dirigir a Pumas’; Jorge Campos alza la mano

julio 23, 2020

México/Medio Tiempo. Unas horas después de la sorpresiva renuncia de Míchel González al banquillo de Pumas, ha levantado la mano ni más ni menos que Jorge Campos para tomar el puesto que dejó vacante el español.

En un video publicado por Azteca Deportes, en el que se observa al exportero y ahora comentarista de esa televisora en un campo de golf, el Brody señala que «tiene el perfil» para dirigir al conjunto universitario.

A su vez, cuando se le cuestionó si tomaría la oportunidad si se la ofrecieran dijo que «lo pensaría, no estaría mal». Y si esas palabras podrían ilusionar a los aficionados auriazules, Campos Navarrete todavía remató con un «estamos cerca, Pumas».

Apenas a finales de mayo, Jorge Campos aceptó en una entrevista con Bolavip, que le gustaría en algún momento ser campeón con Pumas como entrenador, pero que a sus 53 años, el ser estratega «era muy lejano».

«Todavía no hay nada (de dirigir); tranquilo. Sigo estudiando, me sigo preparando a ver cuándo se me presenta o cuándo me animo», señaló el arquero en aquella entrevista, por lo que a dos meses de esas declaraciones, quizá al exarquero le haya llegado la gran oportunidad.

Campos, quien en sus años como futbolista profesional también fue delantero, también tiene experiencia como Auxiliar Técnico, ya que fue parte del Cuerpo Técnico de Ricardo Antonio La Volpe en el Mundial del 2006.