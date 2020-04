Tenista Stakhovsky confiesa intento de amaño de partidos

abril 13, 2020

Kiev/Notimex. El tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky aseguró que hace 11 años recibió una jugosa oferta de dinero para perder un partido en el Grand Slam de Australia de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Stakhovsky confesó en entrevista para una televisora de su país que en el Abierto de Australia de 2009 le ofrecieron 100 mil dólares para perder su encuentro de primera ronda ante el francés Arnaud Clément.

“En el Open de Australia 2009 me ofrecieron 100 mil dólares por perder en primera ronda del cuadro ante Arnaud Clement. La oferta me la propusieron dos personas que se hacían llamar ‘inversores’. Aquel partido lo acabé perdiendo después de ir dos sets a uno arriba y, cuando salí de la cancha, creo que si me hubiera encontrado con esa gente les habría golpeado con mi raqueta”, confesó el ucraniano.

Luego de la dolorosa derrota en su intento por ganar su primer Grand Slam, el jugador acudió a la Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés) para denunciar el caso, sin embargo, no recibió una buena respuesta

“Les dije: ‘Espera, ¿Podrían proteger a mi familia?’. Quizá aquel par de personajes solamente eran peones, pero las personas que estuvieran por encima serían más peligrosas, y toda mi familia reside en Ucrania. Su respuesta fue que no podían garantizarme nada”, dijo.

El tenis se ha visto manchado en diversas ocasiones por el arreglo de partidos, sobre todo en los torneos Future y Challenger de la Federación Internacional de Tenis (ITF), pero es posible que en el circuito ATP y de la Asociación Femenil de Tenis (WTA) también se haya visto implicado.