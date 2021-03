TEPJF ratifica candidaturas afroamericanas, de personas con discapacidad y LGBTIQ+

marzo 25, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. Magistrados federales ratificaron la obligación de los partidos políticos de garantizar candidaturas a grupos vulnerables o minoritarios, tal es el caso de personas con discapacidad, grupos afromexicanos y para la comunidad LGBTTTIQ+.

En sesión vespertina los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideran que la emisión de lineamientos de parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE) no vulnera el principio de certeza y seguridad política de los partidos al garantizar siete candidaturas para los tres grupos poblacionales.

El magistrado ponente del juicio 17/2020, Adán Antonio de León Gálvez ratificó la decisión del tribunal local que ordenó acciones afirmativas en favor de personas con discapacidad, grupos afromexicanos y para la comunidad LGBTTTIQ+, en consecuencia, validaron los lineamientos que emitió el 21 de enero el OPLE.

Los partidos políticos que compiten en Veracruz (ocho nacionales y cuatro locales) deben garantizar siete candidaturas para los tres grupos.

Tendrán que asignar una diputación plurinominal para personas con discapacidad, otra más para la comunidad LGBTTTIQ+; y deben guardar dos diputaciones para indígenas en los distritos de Papantla y Zongolica y tres candidaturas en alguno de los nueve municipios con población originaria.

Al fijar su postura al respecto, el magistrado aseguró que no se vulnera el principio de certeza y seguridad política que argumentó el PAN, pues a la fecha no se ha dado el registro de las candidaturas, por lo tanto, no se han iniciado las campañas electorales, es decir, hay tiempo para realizar las tareas de nominación.

Recordó que del dos al 16 de abril se dará el registro de planillas para la elección municipal, que tendrán que ser validados por la autoridad electoral del 22 de abril al tres de mayo, y en el caso de las candidaturas a la diputación local los periodos de registro van del 17 al 26 de abril; y se tendrán que aprobar del 27 al tres de mayo.“Por lo que considero que hay la posibilidad, existe el tiempo para que los partidos realicen los ajustes a la lista de candidatos en acción afirmativa en favor de los tres grupos minoritarios», reiteró el experto electoral.