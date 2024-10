Tesla planea producir taxi autónomo Cybercad en 2026

octubre 11, 2024

Redacción Xalapa.- La empresa Tesla anuncio que está en planes de producir un nuevo vehículo de transporte público, llamado «Cybercab» y comenzaran su producción en el año 2026, con un precio inferior a los 20 mil dólares.

Elon Musk, dijo que este nuevo vehículo revolucionara al transporte público debido a su coste por kilómetro será 20 centavos, una quinta parte del de un autobús público.