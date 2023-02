Tesla si tendrá planta en Monterrey, confirma López Obrador

febrero 28, 2023

Utilizarán agua tratada “hasta para la pintura” anunció.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Al resolver cómo se dotará de agua a la planta, este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirma que la nueva armadora de Tesla si se tendrá en Monterrey.

“Si, se habrá de instalar en Monterrey la planta de Telsa”. Subrayó.

En el marco de la conferencia de medios de esta mañana, el primer mandatario de la nación también reveló que lo único que no se dará será el de 1 por 1.5 como lo recibe la forma en Estados Unidos.

“Eso no, eso si no podemos, lo que si le ofrecemos es la mano de obra de los mexicanos y la calidad de esta no se encuentra en otra parte del mundo”. Abundó.

Lo que si se puntualizó y se acordó con Elon Musk es que Tesla usará en sus procesos agua reciclada, además del que también el magnate tendrá mejor abasto del vital líquido para la población, de lo cual no dio detalles.