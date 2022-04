Texas suspende la ejecución de Melissa Lucio, de origen mexicano

abril 25, 2022

Redacción/Al MomentoMX. La Corte de Apelaciones de Texas frenó la ejecución de Melissa Lucio, una madre estadunidense de origen mexicano y condenada a muerte por el asesinato de su hija Mariah; la ejecución, prevista para este miércoles 27 de abril, seria a través de una inyección letal.

La Corte ordenó a la Cámara Baja del Congreso texano que “examinen la posible inocencia” de Melissa Lucio, ante las múltiples dudas despertadas por su condena en 2007 y el hecho de que varios de los miembros del jurado que la condenó se retractaran públicamente de su veredicto.

⇒ Casi la mitad de los jurados que la condenaron a muerte pidieron que se suspendiera la ejecución y se le haga un nuevo juicio. Además, la defensa afirmó que hay nuevas pruebas de que las lesiones de Mariah, incluido un golpe en la cabeza, fueron causadas por una caída por una escalera.

La causa de Melissa Lucio tiene el apoyo de celebridades como Kim Kardashian, una personalidad televisiva que promueve una reforma al sistema judicial, y Amanda Knox, una estadounidense que fue condenada por un asesinato en Italia y luego exonerada.

La defensa aseguró que la condena a muerte se basó en una confesión forzada, producto de un prolongado interrogatorio y de un historial de abusos sexuales, físicos y psicológicos de que fue víctima Melissa Lucio. Agregó que no se permitió a la mujer presentar pruebas que ponían en duda la validez dicha confesión.

“Sabía que las acusaciones que me hacían no eran ciertas. Mis hijos siempre fueron mi mundo y, si bien mis decisiones en la vida no fueron buenas, jamás lastimaría a ninguno de mis hijos de esa manera”, dijo Melissa Lucio en una carta a legisladores texanos.

Será otro tribunal de Texas quien examinará “nuevas pruebas de su inocencia“. “Le estoy agradecida a la corte por darme la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia” y “por tener más días para ser una madre para mis hijos y abuela para mis nietos“, afirmó Melissa Lucio.

⇒ Detenida en 2007 por el homicidio de Mariah, de dos años, cuyo cuerpo fue hallado en la casa familiar cubierto de moretones, días después de que cayera por las escaleras. Embarazada de gemelos en aquel entonces, la policía sospechó inmediatamente que golpeó a la menor; incluso, el jurado determinó que Melissa había “golpeado y torturado” a su hija hasta la muerte.