«The Broken and the Bad» expanden universo de «Breaking Bad»

junio 27, 2020

Ciudad de México. Recientemente se confirmó la creación de una docuserie llamada ‘The Broken and the Bad’, la cual compara las situaciones algunos personajes de las series creadas por Vince Gilligan con personas de la vida real que padecen de cierta enfermedad, trastorno o que cruzan por escenarios muy similares a los retratados en la ficción.

El programa será conducido por Giancarlo Esposito, conocido por el papel de Gus Fring y será transmitido por AMC, cadena que liberó la sinopsis oficial: “inspirado en los personajes, situaciones y temas más memorables del universo Better Call Saul y Breaking Bad y se centra en las historias del mundo real que reflejan los mundos ficticios de ambos espectáculos.

El actor detrás del famoso dueño de los Pollos Hermanos y uno de los narcotraficantes más influyentes en las series, guiará las historias de los episodios con descripciones psicológicas sobre los casos o personajes como estafadores o sicarios, mientras que también explorará el flujo de la economía en operaciones mayores, justo como lo hacía su personaje cuando trabajaba con Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul).

De acuerdo con el sitio de Rolling Stone, uno de los episodios de The Broken and the Bad se centrará en la única ciudad en Estados Unidos donde las personas que padecen de hipersensibilidad electromagnética pueden vivir en armonía.