The Dark Crystal: Age of Resistance es cancelada por Netflix

septiembre 22, 2020

AlmomentoMX/CDMX. Netflix recibió el mayor número de nominaciones a los premios Emmy 2020 por la enorme cantidad de producciones del último año. Entre las nominadas estuvo la serie de fantasía The Dark Crystal: Age of Resistance, la cual se llevó un Emmy en la categoría de mejor programa para niños. Sin embargo, esto no le importó al gigante del streaming para cancelarla después de una sola temporada.

La noticia llega cortesía de Lisa Henson, actual CEO de The Jim Henson Company y productora del show, por medio de un comunicado en el cual se explica lo siguiente:

“Podemos confirmar que no habrá una temporada adicional de The Dark Crystal: Age of Resistance. Sabemos que los fans están ansiosos por conocer la conclusión de este capítulo de la saga de El Cristal Encantado y buscaremos formas para contar esa historia en el futuro. Nuestra compañía tiene un legado de creación de mundo complejos y amplios que requieren innovación técnica, excelencia artística y maestría contando historias”.

La ejecutiva y creativa concluyó su escrito agradeciendo a la plataforma presidida por Ted Sarandos y reafirmando su orgullo por el gran recibimiento que obtuvo el proyecto desde el inicio.

“Estamos muy agradecidos con Netflix por confiar en nosotros para realizar esta ambiciosa serie. Estamos profundamente orgullosos de nuestro trabajo en Age of Resistance y de la aclamación que ha recibido de los fanáticos, críticos y nuestros compañeros, y más recientemente recibió un Emmy por el programa para niños sobresaliente”.

Por su parte, Netflix se limitó a felicitar a la serie por el mencionado premio y sin entrar en detalles sobre las razones de su cancelación agradeció al equipo que hizo posible a The Dark Crystal: Age of Resistance.

The Dark Crystal: Age of Resistance es una precuela de la serie original de 1982 creada por Jim Henson. Ambientada en el planeta de Thra, la historia sigue a un grupo de jóvenes Gelflings que descubren que sus líderes conocidos como Skeksis son malvados y pretenden robarse y terminar con las fuentes de energía que les otorga vida. Esto a través de un cristal oscuro. Por lo que se inicia la pelea.

En la serie participaron actores y actrices de la lista A de Hollywood como Taron Egerton, Anya Taylor-Joy y Nathalie Emmanuel en las voces principales. En papeles secundarios pudimos escuchar la voz de Helena Bonham Carter, Mark Strong, Alicia Vikander, Mark Hamill, Jason Isaacs, Keegan-Michael Key, Simon Pegg, Andy Samberg y más.