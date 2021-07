The Killers anuncia nuevo disco “Pressure machine” y fecha de lanzamiento

julio 21, 2021

Ciudad de México. Ayer por la tarde The Killers sorprendió con la noticia de que falta menos de un mes para que podamos escuchar su próximo disco que se titulará “Pressure Machine“.

Y es que justo se cumplirá un año de su último lanzamiento, donde The Killers nos regaló excelentes canciones como Caution o My Own Soul’s Warning en el álbum “Imploding the Mirage“.

Hasta ahora solo se sabe que este nuevo disco podrá escucharse a partir del 13 de agosto y que incluirá 13 canciones; además, lo produjo la banda junto con Shawn Everett y Jonathan Rado de Foxygen.

Según se dio a conocer, el disco está inspirado en la infancia de Brandon Flowers, vocalista del grupo, quien creció en Nephi, Utah, y durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, tuvo oportunidad de conectar con el silencio del que surgieron algunas canciones de este material con el que de algún modo se rencuentra con su pasado.

¿No te mueres por escucharlo?